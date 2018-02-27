В Севастополе стали чаще убивать

В 2017 году в Севастополе убили 27 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», годом ранее убийств было почти в два раза меньше – 16. При этом в четвертом квартале было совершено всего одно такое преступление. Статистику приводит севастопольский Следком.

По словам сотрудников правопорядка, в основном, все убийства совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Всего по итогам прошлого года в Севастополе велось расследование 967 уголовных дел, 537 из них завершено. Среди тяжких преступлений, помимо убийств, 5 случаев причинения вреда здоровью с летальным исходом и 4 изнасилования.

Ранее руководитель управления Следкома по Крыму Михаил Назаров сообщил, что больше всего преступлений в 2017 году было совершено в Симферополе, Феодосии, Керчи и Симферопольском районе. Эти же регионы стали и лидерами по количеству произошедших убийств. По числу изнасилований первое место делят Белогорский и Красногвардейский районы – более трети из 62, совершенных на полуострове.

Севастополь, Оксана Мурзина

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