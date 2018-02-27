В Керчи из-за льда на сетях перестали ходить троллейбусы

Непогода внесла коррективы в движение общественного транспорта в Керчи: из-за обледенения контактной сети технику пришлось временно загнать в парк.

В муниципальном предприятии «Керчьгортранс» РИА «Новый День» ситуацию комментировать отказались, перенаправив в администрацию города. Не стали давать комментарии и в управлении транспорта Керчи, подчеркнув, что за пояснениями по сложившейся ситуации следует обратиться к курирующему сферу заместителю главы администрации Евгению Адаменко. Однако на момент написания материала Адаменко не смог прокомментировать ситуацию в городе, сославшись на занятость совещанием.

Тем не менее, как стало известно РИА «Новый День», троллейбусы уже возобновили движение по маршрутам.

Отметим, что керчане посчитали недостаточной работу коммунальщиков по обеспечению безопасности на улицах. В социальных сетях жители города активно публикуют комментарии, возмущаясь тем, что если дороги сегодня хоть как-то и посыпались, то большая часть тротуаров осталась без внимания служб: керчане постоянно падают на скользких пешеходных дорожках, превратившихся в каток.

В то же время, недостаточная обработка посыпочной смесью дорог привела к созданию заторов и ДТП, в том числе с автобусами. А на сайтах Керчи стали появляться объявления об аренде снегоходов.

Керчь, Леонид Маковецкий

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