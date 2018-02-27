Горячечный урбанизм: в Киеве задумались о переносе столицы на территорию Новороссии

На Украине предложили лишить Киев статуса столицы и построить новый административный центр на берегу Чёрного моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам директора Украинского института будущего Юрия Романенко, в новой украинской столице не будет ни метро, ни классических автомобилей.

По смелым предварительным рассчётам южный «Киев» быстро окупится и привлечёт в «Незалежную» сотни миллиардов долларов.

«Мы должны реализовать проект новой столицы для того, чтобы разгрузить Киев, например. Но самое главное – для того, чтобы решить большие модернизационные проблемы, проблемы связанности страны, проблему переустройства юга, например. Я считаю, что нужно переносить на юг, к Черному морю, где-то в районе Херсонской области. Херсонская, Николаевская», – цитирует «Политнавигатор» Романенко.

Он также отметил, что город строить необходимо с нуля с прицелом под новую инфраструктуру: вместо метро появятся высокоскоростные туннели – гиперлупы, а классических бензиновых железных коней могут заменить не только электромобили.

«Допустим, если не электромобили, не электроавтобусы, то водородные автомобили для того, чтобы подтягивать большие концерны с их капиталом. Это десятки, это сотни миллиардов долларов», – разъяснил Романенко.

Отметим, что ранее выдворенный из Украины в Польшу лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили уже предлагал перенести столицу Украины, правда, не к морю, а в Черкасскую область. В чистом поле, по мнению политика, можно было бы построить новые красивые и прозрачные административные здания.

Киев, Анастасия Зук

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