Крым и Севастополь вошли в десятку регионов с минимальным госдолгом

Крым и Севастополь попали в топ-10 российских регионов с самой низкой заложенностью перед государством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом месте оказался Севастополь, который живет вообще без долгов.

Крым расположился на 9-м месте. Задолженность, по оценкам экспертов агентства РИА Рейтинг МИА «Россия сегодня», на 1 января 2018 года составляла 4,31 миллиарда рублей. За минувший год полуострову удалось сократить долг на 18,6%. Отношение госдолга региона на 1 января 2018 года к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2017 году (долговая нагрузка) равнялось 9,2%.

В десятку регионов с самой низкой долговой нагрузкой попали также Сахалинская, Тюменская области, Москва, Ленинградская область, Приморский и Алтайский края, Санкт-Петербург, Владимирская область.

В целом объем госдолга в 2017 году сократился в 49 регионах России, в 31 регионе вырос, в 5 не изменился, в 7 регионах объем госдолга превышает собственные доходы бюджета.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 27.02.18

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