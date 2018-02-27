В Севастополе не могут поделить мусор

«Мусорный» скандал в Севастополе набирает обороты: новый монополист выживает с рынка старых игроков.

Как уже сообщал «Новый День», с начала 2018 года для всех севастопольцев, включая младенцев, действует одинаковая норма – 25 кг мусора с человека в месяц. Соответственно, выросли и суммы в счетах горожан. Теперь они платят по 114 рублей с человека, что выше, чем в других крупных российских городах, в том числе Москве (90 рублей с человека в месяц) и Санкт-Петербурге (87,5 рублей).

Такая ситуация возникла из-за того, что севастопольские власти одними из первых в России заключили договор с единым региональным оператором по вывозу и утилизации ТБО, опередив в этом две российские столицы. Однако детали процесса чиновники не проработали. В результате в городе искусственно создали монополиста, а другие компании, специализирующиеся на вывозе мусора остались за бортом.

По словам экс-руководителя старейшего в Севастополе предприятия по вывозу мусора «АТП-2628» Анатолия Ли, альтернативные перевозчики «АТП-2628» и «Славянская Гавань» готовы были работать по более низкому тарифу, но не были допущены к аукциону на оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. Его выиграл единственный участник – предприятие «Чистый город», которое установило завышенный тариф – стоимость кубометра вывоза, утилизации и экологического сбора составила более 300 рублей.

«Вот наши машины стоят с мусором. Стал вопрос: куда возить этот мусор. Наш полигон, который находится в Первомайской балке, отказывает в приеме мусора. И сейчас руководители о предприятия и не только ломают головы, как найти выход из создавшейся ситуации. Это не какие-нибудь игрушки, в которые можно поиграть, а потом это дело как-то сгладить. Если такое будет продолжаться, водители наши, а их очень много, и весь коллектив, который обслуживает предприятие, могут лишиться работы. А это семьи без денег», – цитирует севастопольский новостной портал ForPost заместителя директора по производству предприятия «АТП- 2628» Григорий Комашко.

У руководства предприятия «АТП-2628» есть заключение Антимонопольного комитета о том, что аукцион был проведен с нарушениями. В связи с этим они считают справедливым провести новый конкурс на оператора по вывозу ТБО.

Пока же, выполняя обязательства по ранее заключенным договорам с севастопольцами, мусоровозы предприятия выгружает отходы на полигоне в Белогорском районе, за 140 километров от города.

Сами севастопольцы также сомневаются в «чистоте» проведенного конкурса и в адекватности мусорной нормы, утверждая, что за такие деньги город должен выглядеть иначе.

«Если нас, севастопольцев, обязали платить бешеные тарифы за ТКО, тогда пусть обеспечат весь город мусорками и туалетами. А ещё обязательно пусть поставят таблички на русском и иностранном языке для туристов, ведь скоро лето, ожидается «большой» наплыв», – пишут пользователи соцсетей.

Отметим, что жалобы на несанкционированные свалки и дефицит общественных туалетов в числе самых популярных, с которыми горожане обращаются Единую диспетчерскую службу.

Севастополь, Новый День, Оксана Мурзина

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