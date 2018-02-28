Агония: Украина решила законодательно закрепить статус врага №1

Украина намерена официально объявить Россию врагом №1: соответствующий законопроект рассматривают в Верховной раде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Незалежная» вступает в предвыборный период (в 2019 году пройдут президентские и парламентские выборы), а ситуация в стране не улучшается. Наоборот, закон о реинтеграции Донбасса существенно осложнил положение не только на юго-востоке, но и во всей стране. На фоне антироссийской истерии политиков в гражданском обществе усиливается вектор на возрождение отношений с соседями.

Поэтому в кабмине и Верховной раде возлагают большие надежды на закон о нацбезопасности, внесенный в парламент на прошлой неделе президентом Петром Порошенко.

«Этот законопроект полностью меняет всю философию и сознание. Впервые будет четко указано, что страна на востоке – главная угроза Украины, – заявил представитель «Народного фронта», депутат Верховной рады Юрий Береза. – В законопроекте четко прописано, что угроза нацбезопасности Украины находится на востоке. В окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм».

Между тем, эксперты считают, что очередной закон не поможет «Незалежной» решить ни внутренние, ни внешние проблемы. Тем более, что пластинку с «восточным врагом» Киев уже «заиграл».

Ещё в 2014 году Киев де-факто назвал Россию агрессором и обозначил, что ведёт войну против неё, напоминает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ситуация, в которую загнала себя страна, уже не разрешима ни с точки зрения внутренних возможностей, ни какого-либо внешнего воздействия: «Государство разлагалось на глазах. И иначе там не будет», – цитирует эксперта «Парламентская газета».

Понимают это и на Украине: «Порошенко 28 февраля собрался провести пресс-конференцию. Будет рассказывать о миротворцах в Донбассе как идее Украины (а не «договорняке» Трампа-Путина), фейковом законе об оккупированных территориях, якобы поборовшем Путина, антикоррупционном суде, траншах МВФ, успешных реформах, евроинтеграции, американских партнерах с их мифическими «джавелинами», углем и паровозами. И так далее. Не исключено – стукнув кулаком по столу, скажет, что досрочных выборов не будет, – анонсировал намеченную на сегодня встречу главы «Незалежной» с журналистами политолог Дмитрий Корнейчук. – Короче, эта пресс-конференция – шоу для Вашингтона, а не внутреннего потребителя, которому давно не интересно, что говорит Порошенко.

А так хотелось, чтобы Порошенко просто сел за стол перед камерами и грустно сказал: «Я устал, я ухожу!»

Киев, Платон Ефимчук

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