В Севастополе задержали высокопоставленного «крышевателя» ларьков

В Севастополе в ходе спецоперации ФСБ задержан главный специалист отдела организации нестационарной торговли и услуг городского управления потребительского рынка и лицензирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 41-летнего госслужащего задержали 26 февраля сразу после получения взятки в 40 тысяч рублей. При этом общая сумма «вознаграждения» за «лояльность» к владельцам трех торговых ларьков в Любимовке, по информации севастопольского Следкома, составила 93 тысячи рублей. Деньги передавались мужчине частями как лично, так и переводом на банковскую карту.

В отношении сотрудника управления возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 290 Уголовного кодекса РФ (Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Накануне по месту работы госслужащего были проведены обыски и изъята документация. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

«Около Дома быта на Острякова 52 ларёк прилепленный стоит, хотя обращался я по этому поводу неоднократно. И заключение земконтроля есть, что там нецелевое использование.... Теперь понятно почему», – отреагировали на сообщение о задержании севастопольцы.

«То- то я смотрю, что на остановке Героев Сталинграда убрали торговые точки как- то выборочно. Хоть мы таксу узнали», – комментируют пользователи соцсетей.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 28.02.18

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