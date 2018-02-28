«Я на тебе ради Крыма женюсь»: украинцы готовы на все, лишь бы попасть на полуостров

Жители Украины готовы даже жениться и взять фамилию супруги, лишь бы попасть в Крым.

Как сообщили РИА «Новый День» в Погрануправлении ФСБ РФ по РК, при проверки документов в пункте пропуска «Джанкой» пограничники обратили внимание на нервного молодого человека: у парня бегали глаза и дрожали руки.

Выяснилось, что 25-летнему жителю Новой Каховки до 2022 года закрыт въезд в Россию за нарушение сроков пребывания.

В январе парень дважды пытался пересечь государственную границу в пунктах пропуска «Перекоп» и «Армянск», но безуспешно. Тогда он женился, взял фамилию жены и, получив новую ID-карту, предпринял третью попытку. Однако мужчине вручили очередное письменное уведомление о запрете въезда на территорию РФ и отправили на Украину.

Джанкой, Варвара Бурлакова

Джанкой. Другие новости 28.02.18

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