«Я на тебе ради Крыма женюсь»: украинцы готовы на все, лишь бы попасть на полуостров

Жители Украины готовы даже жениться и взять фамилию супруги, лишь бы попасть в Крым.
Как сообщили РИА «Новый День» в Погрануправлении ФСБ РФ по РК, при проверки документов в пункте пропуска «Джанкой» пограничники обратили внимание на нервного молодого человека: у парня бегали глаза и дрожали руки.
Выяснилось, что 25-летнему жителю Новой Каховки до 2022 года закрыт въезд в Россию за нарушение сроков пребывания.
В январе парень дважды пытался пересечь государственную границу в пунктах пропуска «Перекоп» и «Армянск», но безуспешно. Тогда он женился, взял фамилию жены и, получив новую ID-карту, предпринял третью попытку. Однако мужчине вручили очередное письменное уведомление о запрете въезда на территорию РФ и отправили на Украину.
Джанкой, Варвара Бурлакова
Джанкой. Другие новости 28.02.18
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