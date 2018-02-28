Бюджет Крыма урезали на 5 миллиардов рублей

Общий объем доходов бюджета Крыма на 2018 год сокращен на 5 миллиардов 403 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это связано с уменьшением безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Внесение изменений в закон трехлетнего бюджета одобрен на сессии Госсовета.

«За счет этого, соответственно, уменьшается общий объем расходов бюджета республики. Планируемый дефицит составит 2 миллиарда 986 миллионов 849 тысяч рублей, который возможно будет покрыт, в том числе, за счет средств от приватизации государственного имущества – ряда санаториев, остатков собственных средств бюджета республики», – сообщил спикер парламента Владимир Константинов.

После внесенных изменений доходы бюджета на 2018 год составят 167 миллиардов рублей, расходы – 169,9 миллиардов рублей.

Напомним, в 2017 году Госсовет принял первый в истории республики трехлетний бюджет Крыма. Изначально планировалось, что он будет бездефицитным, доходы и расходы были запланированы на уровне 174,7 миллиарда рублей. В январе 2018 года на внеочередной сессии в закон внесли изменения, утвердив доходную часть в размере 172,4 миллиарда рублей, расходную – 175,5 миллиардов рублей, дефицит составил 3,1 миллиарда рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.02.18

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