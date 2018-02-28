Бойцы невидимого фронта: керчане не заметили на обледенелых улицах спецтехнику и дворников (ФОТО)

Жители Керчи, выходя на улицу, серьезно рискуют здоровьем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчерашний дождь, начавшийся около 11 часов дня, достигнув земли, моментально обращался в лед. Дороги и тротуары превратились в один сплошной каток и спровоцировали массу ДТП. Спецтехника вышла на улицы спустя час.

Однако местные чиновники рапортовали, что уже в 8 утра город вывел на борьбу с гололедом всю имеющиеся силы: пять пескоразбрасывающих машин и дополнительно семь самосвалов и трактор. По словам городских властей, срочно были вызваны 300 дворников, из них порядка 40 человек направлены на подсыпку остановок, другие посыпали внутриквартальные пешеходные дорожки.

Однако горожане усилий коммунальщиков не заметили. В лучшем случае близлежащую территорию посыпали песком владельцы торговых точек. «Техника – это дворники с песком в единичных случаях. Одна дорожка посыпана, а рядом – уже песка не хватило...идут все по траве. День жестянщика и травматологии удался!», – прокомментировали горожане.

«Посыпали песком выход из автобуса, то есть только первый ваш шаг. А дальше все во льдах. Возвращалась обратно в полседьмого на автовокзале, никто ничего не посыпал. А ведь там самое большое скопление людей. Просто позорище!!!»– возмущались керчане 27 февраля.

Утром 28 февраля ничего не изменилось. До отдаленных районов, к примеру, Аршинцево, где проживает несколько тысяч человек, коммунальщики так и не добрались. «Прошла ночь!! На Ульяновых сплошной гололёд.. Отвёл ребенка в садик – пойду записываться в программу «Русский ниндзя», – написал в среду житель Аршинцево. К его словам присоединились и люди, живущие по главной улице района – Орджоникидзе: утром они все вели детей в сад или школу и отправлялись на работу по ледяной корке.

Заместитель главы администрации Керчи Евгений Адаменко рассказал РИА «Новый День», что к 11 часам все остановочные комплексы в Аршинцево и дворовые территории обработаны против гололеда.

«Ситуация близка к чрезвычайной. Вчера дождь сразу же превращался в лед. У нас есть необходимая техника и закуплен материал против гололеда, но мы не успеваем сразу по всему городу. Работаем поэтапно. Вчера были дороги и центр города. Сейчас уже выходим за город – поселки Героевкое и Маяк (о начале посыпки дорог в Героевском чиновники заявляли еще вчера после обеда – прим. «НД»).

Впрочем, к обеду в городе потеплело до +3 градусов по Цельсию, и лед растаял сам.

Керчь, Февраль,28, Оксана Мурзина

Керчь, Февраль,28. Другие новости 28.02.18

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