Протодиакон Кураев оскорбил Севастополь и память его защитников

Протодиакон Андрей Кураев поставил под сомнение военную славу Севастополя, оскорбив память его защитников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кураев считает, что Севастополь не заслуживает статуса «непокоренного», так как является «городом, который брали все, кто хотел».

Такое мнение он озвучил на своей странице в Facebook, процитировав часть статьи «Как германцы оккупировали западную часть России», размещенной на портале «Военное обозрение». В ней описывается процесс наступления немцев на Крым в период Первой мировой войны, и ситуацию с российскими войсками на тот момент. Процитировав статью, протодиакон заявил – Севастополь могли взять любые войска, стоило лишь подступиться к нему.

«На смену немецким войскам в Севастопольский порт 25 ноября 1918 вошла союзническая эскадра, и в город вступили французские войска (зуавы). 30 апреля 1919 Красная армия вступила в Севастополь, однако летом 1919 года город захватили Вооруженные силы Юга России, и он оставался во власти белогвардейцев до 15 ноября 1920 года. Потом его опять брали немцы и снова – Красная Армия. Ну, то есть кто подступал к нему – тот и брал. Неудачных осад не было», – пишет Кураев.

Примечательно, что в конце своего поста протодиакон заверил, что его текст не посвящен солдатам, а лишь направлен на то, чтобы развенчать «миф о непокоренном городе». При этом он не удержался от того, чтобы поставить под сомнение героизм самих жителей Севастополя: «Да и какой процент собственно севастопольцев был среди участников сражений у его окраин?» – написал протодиакон.

Пост вызвал неоднозначную реакцию со стороны пользователей. Один из них назвал публикацию Кураева «глупеньким постом», написав, что «термин «никогда не покорявшейся город» означает не то, что город никогда не брали, а то, что враг очень дорогую цену платил за его взятие». Другие раскритиковали и саму статью, на которую сослался Кураев, посчитав, что она достойна включения в учебники для раздела «Подмена понятий и формирование мнения слабых умом».

«Считаю неуместной формулировку «Севастополь – город, который брали все, кто хотел», оскорбляющей честь и память отважных героев, погибших защищая Севастополь в годы Крымской и Великой Отечественной войн», – высказала в комментариях свое возмущение публикацией Кураева одна из пользователей соцсетей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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