Председатель Совета муфтиев РФ: «Я открыто заявляю: Крым – наш»

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что в течение украинского периода Крым не развивался – вообще.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Совета муфтиев считает, что ситуация начала меняться в лучшую сторону с момента присоединения к России.

«Я открыто заявляю: «Крым наш!» Когда Крым находился в составе Украины, я ежегодно ездил в Крым, я всегда видел – Ялта ли это, Симферополь, Бахчисарай – они являются советскими городами. Там ничего за 23 года не менялось, только разрушалось», – заявил Гайнутдин в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, что он в числе первых российских религиозных деятелей поддержал присоединение Крыма к России и сразу после мартовского референдума 2014 года отправился на полуостров, чтобы встретиться с единоверцами. За 4 года глава Совета муфтиев неоднократно посещал полуостров. Гайнутдин являлся одним из инициаторов проведения в Крыму конференции «Организация хаджа российских мусульман: прошлое и настоящее», которая состоялась в Симферополе в июне 2016 года, всесторонне поддерживает Духовное управление мусульман Крыма, в том числе строительство Соборной мечети в крымской столице, и обещает приехать на ее открытие.

Москва, Оксана Мурзина

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