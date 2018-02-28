В Крыму коммунальщики пошли на подлог, чтобы расширить бизнес

В Красногвардейском районе управляющая организация подделала документы, чтобы получить в управление многоквартирный дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», районный суд признал виновной в преступлении бывшую исполняющую обязанности директора МУПа «Восходненское ПУЖКХ», назначив ей наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы.

«Установлено, что на основании протокола общего собрания жильцов заключен договор управления многоквартирным домом по улице Гагарина в Восходе (Красногвардейский район). Вместе с тем надзорными мероприятиями выявлена подложность документов о выборе управляющей компании, которые жильцами дома не подписывались, и даже собрание по указанному вопросу не проводилось», – сообщили в прокуратуре Крыма.

По информации ведомства, сейчас домом управляет другой МУП, который в качестве управляющей организации выбрали сами жильцы.

Как уже сообщал «Новый День», правительственная комиссия впервые в Крыму лишила лицензии управляющую компанию, предоставляющую услуги жильцам более 70 МКД. Причиной этого стали массовые жалобы на организацию.

Красногвардейский район, Леонид Маковецкий

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