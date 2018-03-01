ЛНР: В Донбассе устанавливается «абсолютное перемирие»

Участники Контактной группы по мирному разрешению конфликта в Донбассе на переговорах в Минске договорились установить «абсолютное перемирие» в зоне конфликта с 5 марта. Об этом заявил представитель самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего.

Представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов подтвердил договоренность о перемирии, отметив, что оно было введено из-за возросшего числа нарушения режима тишины в феврале.

На переговорах было подчеркнуто, что их участники «обречены на хождение по кругу», если не будет запущен политический процесс по предоставлению регионам Донбасса особо статуса, «без амнистии, а также без деблокирования Донбасса и восстановления экономических связей», передает «Интерфакс». Представитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик установление «абсолютного перемирия» не подтверждает, сообщая, что вопрос находится в стадии подготовки.

Напомним, о неоднократном нарушении режима тишины в минувшем месяце неоднократно говорили не только представители ЛНР и ДНР, но и наблюдатели ОБСЕ. Так, в середине февраля заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг подчеркнул, что обстановка в так называемой «серой зоне» непредсказуемая, а бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «осваивают» новые территории:

«Наблюдатели зафиксировали передислокацию частей Вооруженных сил Украины на западе Луганской области в направлении территории ЛНР,– рассказал Хуг, добавив, что лично видел, как подразделения ВСУ «продвинулись вперед». – Наблюдалось не менее тысячи случаев применения тяжелого вооружения, которое на самом деле уже должно было быть отведено».

Неоднократно нарушалось и предыдущее перемирие, действовавшее с 23 декабря 2017 года и до окончания рождественских и новогодних праздников.

Минск, Платон Ефимчук

Минск. Другие новости 01.03.18

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