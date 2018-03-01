Космоцентр в Крыму собираются построить без бюджетных средств

Космический образовательный центр для детей и юношества в Крыму будет строиться на деньги инвесторов, бюджетные средства в проект привлекаться не будут. Об этом сообщил космонавт Василий Циблиев.

Как уже сообщал «Новый День», о планах создать в Крыму космоцентр для детей и молодежи было заявлено в августе 2017 года. По словам представителей ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина», участок для строительства площадью 8 гектаров был зарезервирован в Евпатории.

Предполагается, что космоцентр будет состоять из музейного и развлекательного комплексов. В числе прочего, посетители смогут потренироваться на тех тренажерах, что и настоящие космонавты, а также убедиться, насколько комфортно жить и работать в скафандре. «Спонсоры готовы выделить на строительство центра, возможно, не 1 млрд рублей», – сообщил Цибилев.

Реализация проекта начнется как только крымские власти окончательно определятся с земельным участком и оформят необходимые документы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.03.18

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