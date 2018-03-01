Пентагон не подтвердил заявления Порошенко о поставках вооружения

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия оборонительного вооружения из США поступит в страну через несколько недель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление было сделано на пресс-конференции в Киеве. Речь идет о средствах электронной борьбы, противовоздушной обороны и ряде других видов вооружения, уточнил Порошенко, добавив, что в 2018 году ожидается целый ряд поставок.

В Пентагоне заявили, что президент «Незалежной» поторопился: «По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы Пентагона.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.03.18

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