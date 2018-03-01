Украина предложила США летать над Крымом

Украина хочет, чтобы США разрешили своим самолетам летать над Крымом и Донбассом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представите Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) провели с представителями Федеральной авиационной администрации (FAA), Госдепартамента и Минобороны США консультации о возможности пересмотра документа SFAR №113.

Напомним, в декабре 2014 года FAA запретило полеты своим самолетам гражданской авиации в пределах Симферопольского и Днепропетровского районов полетной информации.

На встрече «представители «Украэроруха» сделали презентацию состояния аэронавигационного обслуживания в Симферопольском и Днепропетровском районах полетной информации и предоставили убедительные аргументы в доказательство надлежащего обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве», – сообщили в ведомстве.

Более того, обсуждалась возможность привлечения США к процессу «нормализации потоков воздушного движения в международном воздушном пространстве над Черным морем в Симферопольском районе полетной информации, ответственность за обслуживание воздушного движения в котором возложено на Украину».

В «Украэрорухе» заявляют, что проведенные консультации станут «первым шагом к возобновлению полетов авиаперевозчиков с американской регистрацией в этой части воздушного пространства».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.03.18

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