Весна в Крыму начинается со снегопадов

Зима, показавшая крымчанам свой норов в последние дни февраля, пока не спешит уступать место весне.

Как рассказала РИА «Новый День» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Ирина Кириченко, первая неделя марта будет не очень комфортной.

«Сегодня во многих районах в течение дня ожидается снег: – 5ºС…-10ºС. 2 марта осадки будут ослабевать, дневная температура воздуха начнет повышаться.

3 марта потеплеет местами до 10ºС со знаком «плюс», но будет не очень комфортно: прольются дожди и усилится ветер – до 10-15 м/с с порывами до 20м/с. 4 марта вновь похолодание. Ночные температуры в районе 0º С, днем около + 5ºС.

Тепло вернется в будущий вторник – 6 марта. Ночью прогнозируются уже положительные температуры. Днем воздух прогреется до +5ºС…+10ºС», – пообещала синоптик.

Напомним, что в первый день весны в Крыму сохраняется штормовое предупреждение. В крымской столице будет идти очень сильный мокрый снег, метель, гололедица и усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 01.03.18

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