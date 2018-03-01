В Крыму перехватили тонну нелегального спирта

В Красноперекопске полицейские задержали двух крымчан.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, жители Джанкойского района перевозили в салонах своих автомобилей крупную партию спиртосодержащей жидкости без надлежащих документов в другой район полуострова. Всего было обнаружено 200 емкостей по 5 литров каждая.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Максимальное наказание, которое грозит крымчанам, – трехлетний тюремный срок со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в начале февраля текущего года в Крым пытались завезти 40 тонн контрафактного спирта. Еще одну крупную партию в 15 тонн перехватили в ноябре в Севастополе. Двумя месяцами ранее сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму пресекли попытку ввоза на полуостров 28 тонн нелегального алкоголя, который везли из Ставропольского края в фуре с макулатурой.

Красноперекопск, Оксана Мурзина

Красноперекопск. Другие новости 01.03.18

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