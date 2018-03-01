Сочи вместо Крыма: самолеты, летевшие на полуостров, изменили маршрут из-за непогоды

Непогода вмешалась в работу аэропорта Симферополя.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе воздушной гавани, после обеда из-за ухудшения видимости (с 14:20 – прим. «НД») аэропорт временно прекратил принимать и отправлять самолеты.

На данный момент на вылет из Симферополя задержано 7 рейсов – в Москву, Сочи и Ростов-на-Дону. На прилет также задержаны 7 лайнеров, 6 из которых приземлились на запасных аэродромах в Краснодаре, Анапе и Сочи, где пассажиры будут дожидаться благоприятных условий для продолжения полета.

«Как только погода позволит, самолеты вылетят в Симферополь» – заверили в пресс-службе аэропорта крымской столицы.

В аэропорту Симферополя отметили, что всем ожидающим вылета в Крыму предоставляются все положенные по законодательству услуги, включая горячее питание в случае, если задержки будут длительными. Как обстоят дела у пассажиров, вынужденно оказавшихся в воздушных гаванях других городов, равно и информацию об их количестве, в пресс-службе рассказать не смогли, сославшись на отсутствие сведений подобного рода.

Улучшение погодных условий ожидается сегодня в районе 16:00-17:00 часов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 01.03.18

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