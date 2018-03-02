Семейная жизнь привлекает все меньше крымчан

Население Крыма уменьшается, статистики уверены: тенденция сохранится

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала 2018 года в Крыму распалось семей на треть больше, чем за тот же период 2017. При этом число зарегистрированных браков составило 91% к прошлогоднему.

Однако начало текущего года вселяет некоторый оптимизм, если говорить об естественном изменении численности населения – оперативные данные об этом опубликовал Крымстат. Из сравнительных данных статистики следует, что органы ЗАГС зарегистрировали уменьшение естественной убыли населения республики: умерло на 306 человек меньше, чем в начале прошлого года, а родилось на 37 больше. При наложении этих цифр получилось, что убыль составила 841 (в 2017 году – 1184) человек.

Статистики представили и прогноз изменения численности населения республики. По их мнению, она будет неуклонно уменьшаться. Сейчас это (без Севастополя) 1 млн 921 тыс человек, к 2025 году уменьшится до 1 млн 892 тыс, к 2035 – до 1 млн 848 тыс.

И в течение всего прогнозируемого срока численное большинство составлять будут женщины – сейчас 1 млн 35 тыс крымчанок приходится на 885 тыс крымчан.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.03.18

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