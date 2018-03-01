Эксперт: быстро выбраться из неонацистской лужи у Украины не выйдет

На Украине всерьёз обеспокоены ростом популярности противников евромайдана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам лидера националистической украинской партии «Свобода» Олега Тягнибока, рейтинги оппозиции растут из-за бездействия власти и провала ряда намеченных ранее реформ.

«Растут рейтинги каких-то реваншистов, сепаратистов и так далее. Почему эти рейтинги растут? Из-за бездеятельности власти. Сколько раз на майдане говорили, что одно из заданий «революции достоинства» – не допустить реванша диктатуры режима Януковича. Сегодня власть все делает для того, чтобы представители режима Януковича из-за бездеятельности, провала реформ, коррупции, из-за того, что обнищали люди, получили позитивные дивиденды на выборах», – заявил Тягнибок.

Украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что у оппозиционеров есть все шансы выйти в «финал» президентских выборов в 2019 году. Он подчеркивает: президент Украины Петр Порошенко может попросту не пройти во второй тур, а конкуренцию Юлии Тимошенко составит лидер «Оппоблока» Юрий Бойко, партия которого рассматривается на юго-востоке страны, как некая сила, которой в свое время была «Партия регионов» и экс-президента «Незалежной» Виктора Януковича.

В Крыму же отмечают, что, несмотря на истерику украинских политических деятелей, у власти в «Незалежной» останутся сторонники технологий майдана, и страна еще долго не сможет «выздороветь».

«На Украине динамика отрицательная: обнищание и так далее, но Украина будет еще долго барахтаться в своей неонацистской луже. Они строят свое неонацистское государство на образе врага, поэтому я не вижу никаких предпосылок к выздоровлению, даже социально-экономическая яма, в которую сползает Украина, не приведет к выздоровлению», – рассказала РИА «Новый День» руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.03.18

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