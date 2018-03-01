За право на «труд»: на Украине в политический процесс включились дамы легкого поведения

В первый день весны киевские жрицы любви прошлись маршем по центру украинской столицы с остановками возле знаковых мест: Кабмина, Верховной Рады, администрации президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вооружившись плакатами «Моя профессия – мой выбор!», представительницы и представители секс-индустрии требовали легализовать проституцию в «Незалежной» и отменить статью украинского кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую штраф от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан за оказание интимных услуг.

При этом обычным митингом участники не ограничились, превратив его в шоу. Как пишут украинские СМИ, у здания Кабмина из толпы вышел мужчина в маске премьер-министра Владимира Гройсмана и согласился с требованиями активистов. Возле здания Верховной Рады к митингующим вышел другой участник – уже в маске спикера рады Андрея Парубия. Он пообещал отменить разорительную для работников пикантного бизнеса статью, за что благодарная толпа вручила ему «стальные яйца», на деле оказавшимися обычными куриными, но выкрашенными в серебристый цвет.

Примерить образ президента страны Петра Порошенко, впрочем, никто не решился.

По информации организаторов марша, на Украине насчитывается 80 тысяч проституток и мужчин «по вызову».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 01.03.18

Эксперты: «Кузькина мать» Путина успокоит одержимую Америку. / Чудеса: главарь банды «Башмаки» отпущен на свободу. / Эксперт: быстро выбраться из неонацистской лужи у Украины не выйдет. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»