ГПУ будет заочно разбираться с экс-прокурором Крыма

Досудебное расследование возбужденного на Украине уголовного дела в отношении депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской будет проходить в заочном режиме. Соответствующее разрешение прокуратуре выдал Апелляционный суд Киева.

Как уже сообщал «Новый День», уголовное дело было возбуждено в 2016 году. ГПУ обвинило Поклонскую в госизмене. На сегодняшний день добавились обвинения в насильственном свержении конституционного строя, изменении границ Украины, участии в преступной организации, а также в военных преступлениях.

В сентябре 2017 года суд первой инстанции разрешил проводить заочное досудебное расследование, защита Поклонской подала апелляционную жалобу.

В удовлетворении жалобы отказано.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.03.18

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