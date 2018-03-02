Женский день лучше референдума: в Севастополе решили продлить 8 Марта за счет воссоединения с Россией

Правительство Севастополя решило продлить празднование Международного женского дня. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к общероссийским четырем нерабочим дням добавили еще один.

«В связи с тем, что в Севастополе в 2018 году 19 марта является выходным днем, и в целях рационального использования работниками выходных и праздничных дней предлагается принять распоряжение правительства о том, чтобы рекомендовать работодателям перенести выходной день с понедельника 19 марта на понедельник 12 марта», – цитирует «Новый Севастополь» начальника правового управления правительства города Михаила Вавилова.

По словам вице-губернатора Вячеслава Гладкова, правительство всего лишь пошло навстречу общественным организациям города, которые «высказались за такой перенос».

Напомним, что 18 марта в Крыму и Севастополе отмечают 4-ю годовщину воссоединения с Россией, в этот день на полуострове прошел референдум, в ходе которого большинство крымчан высказались за возвращение «в родную гавань». Эта дата на полуострове официально считается праздником и нерабочим днем. В этом году он выпал на воскресенье, поэтому выходной перенесли на следующий за ним будний день.

Севастополь, Новый День, Оксана Мурзина

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