Кухонная контрабанда: украинцы везут в Крым терки и тарелки

На крымской границе задержали жителя Ивано-Франковска с кухонной утварью в тайниках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 43-летнего контрабандиста разоблачили в автомобильном пункте пропуска «Джанкой». При прохождении пограничного контроля мужчина заявил, что тайников и укрытий, а также грузов и товаров, запрещенных к ввозу в Россию, в его автомобиле нет. Между тем, нервное поведение иностранца насторожило пограничников, и они решили дополнительно осмотреть транспортное средство.

В результате, в микроавтобусе было выявлено около 700 незадекларированных предметов кухонных принадлежностей: терки, шинковки, ножи и тарелки. Автомобиль и выявленный товар были переданы сотрудникам Крымской таможни для принятия правового решения, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 02.03.18

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