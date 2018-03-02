На Украине собираются отправить за решетку миллион крымчан

Бывший крымский депутат и экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко предсказывает «судьбу» проживающих в Крыму россиян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эфире украинского телеканала Сенченко рассказал о том, как мечтает вернуть полуостров и оправить за решетку до миллиона крымчан, поддержавших воссоединение с Россией.

По его словам, жителям Крыма могут быть предъявлены обвинения по пятидесяти статьям Уголовного кодекса «Незалежной». Экс-крымчанин также подчеркивает, что обвиняемых может быть и больше, но Украина не сможет всех отправить в тюрьму.

Сенченко грозится: если Украина вернет полуостров, то 200 тысячам россиян необходимо будет бежать из Крыма. «В Севастополе пытаются реализовать подготовленный в Москве новый генеральный план города и одна из задач – увеличить емкость города как военной базы. И вот эти 200 тысяч – значительная часть завезенных россиян осела в Севастополе и окрестностях. Но это не коллаборанты, это люди, которые должны будут за неделю выехать с наших территорий после их деоккупации», – афишировал свои планы Сенченко.

Как сообщал «Новый День», за 4 года, прошедшие после воссоединения Крыма с РФ, украинские политические деятели и общественники бесконечно заявляли, что нашли действенный способ вернуть полуостров – один фантастичнее другого.

Сами же крымчане, согласно российским и западным исследованиям, на Украину возвращаться не собираются. Тем более что украинская сторона делает все, чтобы отбить подобное желание, если оно даже когда-нибудь у кого-нибудь и появится.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.03.18

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