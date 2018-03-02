«Взбесившийся» лифт убил женщину и младенца в Симферополе

Поломка лифта привела к гибели женщины и 6-месячного ребенка в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в одном из домов на улице Балаклавской.

По предварительной информации, лифт внезапно рухнул. К выяснениям причин трагедии подключилась прокуратура Крыма, которая привлекла специалистов управления Ростехнадзора для проведения проверки.

«Проверке подлежит исполнение требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования со стороны управляющей компании и организации, обслуживающей лифт», – заявили в надзорном ведомстве, подчеркнув, что проверка проводится под личным контролем прокурора Крыма Олега Камшилова.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в администрации Симферополя, лифт обслуживал МУП «Центральный ЖИЛСЕРВИС».

«Сейчас идет разбирательство – были ли действительно жалобы на его работу, когда проводился последний раз его осмотр», – сообщили РИА «Новый День» в администрации.

В главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Крыму заявили, что по факту гибели женщины и младенца возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По информации ведомства, уже назначены судебные экспертизы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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