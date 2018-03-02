Константинов: Запад кормит Украину за экспорт русофобии

Спикер крымского парламента Владимир Константинов раскритиковал Украину за экспорт русофобии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Константинова, после майдана Украина превратилась в террористическое государство. «Украина умерла, точнее – была убита, четыре года назад. Теперь это террористическое государство с расколотым деморализованным обществом, утопающим в потоках лжи и крови. Единственным экспортным товаром современной Украины, к сожалению, является ненависть – в основном, к России. Именно за русофобию соседнюю страну пока еще подкармливают западные спонсоры киевского режима», – заявил Константинов.

Он подчеркнул, что в Крыму не относятся всерьез к заявлениям украинских деятелей, которые ранее пугали жителей Крыма массовыми репрессиями, а теперь якобы собираются освобождать крымчан: «Гадко и смешно слышать об этом», – сказал спикер и отметил, что в Крыму готовы отразить все провокации: безопасность полуострова обеспечена на 200%.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.03.18

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