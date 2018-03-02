Первый вице-спикер Верховной рады «Незалежной» Ирина Геращенко заявила о готовности Украины вернуть «домой» граждан России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Геращенко, в украинских тюрьмах сейчас отбывают наказание около 20 россиян, задержанных в зоне «украинской антитеррористической операции», которую киевский режим проводит против населения Донбасса.

«Граждане РФ идентифицированы, они были задержаны в зоне конфликта. И они осуждены на большие сроки в Украине. Украинская сторона готова передать их России за освобождение украинских пленников – Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Гриба, Карпюка, Клиха и других», – цитируют Геращенко украинские СМИ.

Как сообщал «Новый День», в декабре прошлого года на Украине состоялся крупнейший с момента начала военного конфликта обмен пленными: Донбасс передал Киеву 73 человека, а получил 233. Воодушевившийся «бартером» президент «Незалежной» Петр Порошенко поспешил заявить, что в рамках прошедшего обмена граждане РФ не участвовали и их позже обменяют на украинцев, обвиняемых в шпионаже, а также подготовке диверсий на территории России.

Напомним, ранее украинская сторона сообщала, что готова вернуть на территорию России похищенных в ноябре прошлого года украинскими силовиками на границе с Крымом российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

Симферополь, Анастасия Зук

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