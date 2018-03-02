Неужели: в ОНН обвинили украинский сайт в нарушении прав человека

Украинский сайт «Миротворец», нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности. Об этом заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Моро подчеркнул, что «Миротворец» незаконно публикует фотографии, адреса и другие персональные данные людей, называя большинство из них сторонниками террористов, нарушая тем самым их права на частную жизнь.

Он отметил, что представители ООН уже успели пообщаться с людьми, чьи данные попали в украинское «чистилище», и направили запросы в компетентные инстанции: «Как мы уже подчеркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Мы направили запрос о том, что некоторые банки даже отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые размещены на этом сайте», – заявил представитель мониторинговой миссии.

Напомним, в сентябре прошлого года в докладе ООН заявили, что по рекомендации управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Национальная полиция «Незалежной» завела уголовное дело против «Миротворца». Однако сайт так продолжает работать.

Как сообщал «Новый День», в базу данных сайта «Миротворец» внесены тысячи известных личностей – актёров, журналистов, политических деятелей, а также строителей Крымского моста, участников крымских фестивалей из Украины, России, Германии и других стран.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 02.03.18

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