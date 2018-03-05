В Крыму планируют увеличить площадь орошаемых земель

В Крыму планируют на треть увеличить площадь орошаемых земель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году в программу орошения попали 11 тысяч гектаров, на эти цели было истрачено 13 млн кубометров воды. В текущем году площадь искусственного полива увеличиться до 15 тысяч га, на что потребуется около 17 млн кубов воды.

По словам председателя Госкомитета РК по водному хозяйству и мелиорации Игоря Вайля, проблем с водой не должно возникнуть у сельхозпредприятий Бахчисарайского района. А вот в Нижнегорском районе запасов влаги нет, поэтому воду там будут подавать по графику, поэтому первые в очереди будут бюджетообразующие предприятия.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 02.03.18

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