В Крыму перевернулся автобус с пассажирами

В Симферопольском районе перевернулся рейсовый автобус «Октябрьское – Симферополь» с 10 пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в районе поселка Гвардейское. «ДТП было, обошлось без жертв, поэтому другой информации у нас нет», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Крыма.

В социальных сетях очевидцы дорожного происшествия сообщают, что автобус занесло на скользкой дороге и подчеркивают: «Всему виной коммунальщики».

«Дорога – лёд! Автобус ехал небыстро, стало нести по льду. Водитель предпринял все меры осторожности, но гололёд взял своё! У нас, как всегда, службы не готовы к снегу! Дорогу от Симферополя до Октябрьского в последнюю очередь чистят и посыпают», – жалуются крымчане.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.03.18

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