Украина сделала «гадость» России – купила газ в разы дороже, чем у «Газпрома»

Европейский газ обходится Украине в 4 раза дороже, чем российский. Об этом заявил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Как уже сообщал «Новый День» , 1 марта «Газпром» вернул «Нафтогазу Украины» предоплату, сделанную для возобновления поставок российского газа, объяснив возврат отсутствием дополнительного соглашения к действующему контракту. З марта председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что концерн приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов: как на поставку газа украинским потребителям, так и договора на транзита газа в Европу. В результате, общие запасы газа на Украине упали ниже 10 млрд кубометров, дефицит достиг 20 млн кубов в сутки. Генерирующие компании начали переходить на мазут. Детские сады, школы, ссузы и вузы закрыли до 6 марта включительно. Систему центрального отопления в населенных пунктах «охладили» на 1 -2 градуса.

По его словам Витренко, Украине после прекращения поставок от «Газпрома» необходимо было «продержаться одни сутки».

«За сутки «Нафтогаз» заменил газ, который должен поставляться от «Газпрома», на газ из Европы», – заявил он. И тут же сделал вывод: «Теперь Газпром попал в ловушку, которую подготовили для нас». Речь идет о том, что «Газпром» должен до конца года поставить «Незалежной» 4 млрд кубометров газа, и, перейдя на поставки из Европы, Украина лишила российскую компанию возможности выполнить этот контракт, считает Витренко. Правда, признает, что такая «подножка» российским газовикам дорого обходится украинцам: «Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом», – сообщил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины», добавив, что будет требовать от российских газовиков компенсацию за переплату.

Отметим, что из-за дефицита газа, потребление голубого топлива в «Незалежной» пришлось сократить в среднем на 14%, при этом Николаев, Одессу и Харьков «урезали» на 20%, Киев – на 24%, а Кременчук – на 35%.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.03.18

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