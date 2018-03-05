Эксперты: ВСУ Порошенко бессильны перед народными республиками Донбасса

Украинская армия слаба и не способна самостоятельно противостоять вооруженным силам народных республик Донбасса. Об этом заявил председатель правления общественной организации «Патриотические силы Донбасса», бывший командир донецкой «Альфы» и батальона ополченцев «Восток» и экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент «Незалежной» Петр Порошенко прекрасно знает о реальных возможностях украинских войск, считает Ходаковский, поэтому и надеется на ввод «голубых касок» в Донбасс. За счет чего представители Запада намерены в итоге добиться ликвидации народных республик.

«Порошенко же ведь на каждом шагу трезвонит про возросшую мощь ВСУ, про их способность конкурировать даже с российской армией. Одна загвоздка, как сетует Турчинов, – ядерного оружия нет. Но позвольте, неужели кто-то думает, что Россия прибегнет к его применению? Не сходите с ума, господа. А я поясню, почему Порошенко не отдает приказ на наступление – боится. Это на словах мощь возросла, а на деле все осталось на уровне четырнадцатого года.

Воюют люди, а не техника, сколько ее ни закупай. А люди чему научились за протекшие годы войны? Рыть окопы, строить укрепления, пить на позициях? Последние крупные операции, в которых участвовала украинская армия, случились в четырнадцатом году, когда она драпала из котлов», – написал у себя на странице в Facebook Ходаковский.

По его словам, на уровень боеспособности ВСУ и их умении воевать в городских условиях не может повлиять даже помощь инструкторов США и Канады. Ходаковский уверен – Порошенко доступны два сценария, которые в случае реализации станут «губительными» и для президента, и для его армии.

Первый заключается в попытке захватить территорию Донбасса «живой силой», что приведет к «выкашиванию личного состава невиданными до сих пор количествами», а второй предусматривает использование ракетно-артиллерийских средств и последующую зачистку выживших.

«Но в последнем случае речь идет о городах, а не о чистом поле – готов Порошенко на такое? Очень сильно сомневаюсь. Вот вам и патовая ситуация, и если Россия, как я писал раньше, пошлет Петю вместе с его западом и миротворцами по известному адресу, – что дальше? Хрен тебе, Волкер, а не ликвидацию республик. Я не большой их фанат, и черная полоса на флаге ДНР мне не нравится, но они наши, и ликвидировать мы их будем сами.... когда будем создавать Новороссию», – заключил Ходаковский.

По мнению военного эксперта, экс-главы разведки Черноморского флота Владимира Соловьева, одна из характерных черт руководства Порошенко – его стремление «подтянуть под себя» вооруженные силы. Так как в ситуации с Донбассом дело не только в возможностях в ВСУ, но и в отсутствии желания у многих солдат участвовать в военном конфликте.

«Порошенко постоянно подчеркивает свою близость к вооруженным силам. Я так думаю, и практика показывает, что сами украинцы воевать не хотят. Только те силы, которые близко приближены к Порошенко – путем окладов или наград, они еще как-то держат оружие в руках. Вся остальная Украина воевать не хочет и неспособна», – заявил в комментарии РИА «Новый День» Владимир Соловьев.

Напомним, ранее Александр Ходаковский назвал невозможным для реализации замыслом решение задач «голубыми касками» на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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