Плевали на санкции: Крым посетили полмиллиона иностранцев

Крым вошел в тройку лидеров российских регионов, наиболее популярных у иностранцев. Анализ провело агентство «ТурСтат».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , рейтинг возглавил Краснодарский край, который в 2017 году посетили 900 тысяч иностранных туристов. На втором месте Приморье – 640 тысяч. В Крыму, несмотря на санкции, побывали 500 тысяч иностранцев – с эти показателем полуостров занял третью строчку рейтинга.

В десятку так же вошли Татарстан, Подмосковье, Иркутская, Владимирская, Ярославская области, Ставрополье и Калининградская область.

В рейтинг не включили Москву и Санкт-Петербург – их показатели составляют 4,8 и 3,75 млн туристов соответственно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.03.18

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