8 Марта в Крыму будет по-праздничному тепло

Во время затяжных весенних праздников на полуострове будет тепло и местами солнечно.

Как сообщила РИА «Новый День» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Ирина Кириченко, сегодняшняя ночь еще будет морозной, а уже с 6 марта и ночные, и дневные температуры перейдут в положительный сектор.

«С завтрашнего дня начнет теплеть – днем до +12°С. 8 Марта будет самым теплым днем – воздух прогреется до 15°С …16°С выше нуля. С 9-го по 12-е марта температура упадет до +5°С…+10°С. Дождь ожидается только 7-го числа», – рассказала синоптик, добавив, что в этот день также прогнозируется усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.

По словам Кириченко, в этот раз начало весны в Крыму получилось прохладным. К примеру, 1 марта 2016 года столбики термометров на полуострове поднимались до отметки +23 °С, а в 1962-м году до 25°С. Самым теплым 5 марта в Симферополе было в 1995 году – плюс 21,7°С. Текущим температурам далеко до таких отметок, однако синоптики успокаивают тем, что существенных похолоданий в Крыму тоже не будет.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 05.03.18

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