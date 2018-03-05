В Крыму приостановили выплату дотаций ряду муниципалитетов

Муниципалитетам Крыма, накопившим долги по арендной плате за землю, приостановлены выплаты дотаций на выравнивание бюджета. Соответствующее распоряжение дал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 2017 год сумма задолженности выросла на 543 млн рублей и составила более 1,5 млрд рублей.

«В частности, в Ялте задолженность по арендной плате за землю составила 477 млн рублей, в Феодосии – 310 млн рублей, в Симферополе – 232 млн рублей, в Евпатории – 155 млн рублей, в Алуште – 109 млн рублей, – сообщила министр финансов РК Ирина Кивико. – Им необходимо срочно наладить работу по арендаторам, подать иски в суд и расторгнуть эти контракты. На сегодняшний день подано 103 иска на сумму 73,4 млн рублей».

Вице-премьер Лариса Опанасюк отметила, что муниципалитеты не смогли правильно организовать претензионно-исковую работу, между управлениями имущественных и земельных отношений, юридического управления и управления муниципального контроля отсутствует координация.

«Значит, решение принимаем радикальное: приостановить выплату дотаций муниципальным образованиям на сбалансированность, на выравнивание бюджета, – отреагировал Сергей Аксенов. – Меры поддержки республиканского бюджета приостановить до приведения в соответствие всей претензионной работы, пока не будут поданы все иски. Ситуация мне категорически не нравится».

По его словам, ответственность за претензионную работу должна лежать на главе муниципального образования, и если претензии не выставляются, значит, главе муниципального образования всё равно. «В Ялте вообще 70% доходной части бюджета – это аренда имущества и земли. Если еще на это не обращать внимания, тогда у меня нет понимания, чем вообще должны заниматься муниципальные органы власти», – подчеркнул глава РК.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 05.03.18

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