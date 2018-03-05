Брюссель реализовал план Гитлера: Украина превращается в аграрную колонию Европы

Украинские власти в сговоре с Западом ведут страну по пути превращения в большой европейский огород.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной Рады Виктор Бондарь в ходе круглого стола.

«Сегодня мы с вами являемся свидетелями нового этапа развития страны, когда под влиянием западных кредиторов Украине навязывают совершенно новую экономическую модель, которая на сегодняшний день, по мнению большинства, не является верным направлением в развитии страны. Сегодня нам предлагают модель, по которой наша страна превратится в аграрно-сырьевой придаток современных европейских стран. По сути, нас искусственным путём через требования кредиторов заводят в политику деиндустриализации страны», – сказал парламентарий.

Бондарь отметил, что любые попытки поддержки украинских производителей и защиты с крупных промышленных предприятий попросту пресекаются на корню.

«Перед нами – совершенно глупая правительственная политика по отношению к промышленности, которой сейчас фактически нет, а в самом правительстве отсутствует человек, который бы отвечал за промышленный сектор» – подчеркнул депутат.

Беспокоит Бондаря и проблема огромных долгов «Незалежной» перед западными кредиторами.

«На сегодняшний день у Украины более двух триллионов внешних долгов. К сожалению, ответа, за счёт чего мы будем выплачивать эту сумму, – нет. Кроме этого, мы знаем, что в ближайшие тридцать лет Украина должна выплатить более 30 миллиардов долларов внешних займов, а это – колоссальная нагрузка на бюджет страны. Мы не видим никаких программ, которые могли бы стимулировать приток инвестиций в госбюджет…», – посетовал Бондарь.

Опасения парламентария разделяет эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко. По его словам, все 26 лет независимости украинская элита идёт по пути воровства денег с убытков. В результате на Украине идёт постоянная девальвация гривны и растёт инфляция.

Украинская экономика уже давно не экспортно ориентированная, самый большой доход в бюджет приносит НДС с импорта. У Украины импорто-ориентированная экономика. Такая экономика обречена на то, чтобы сначала съесть всё, что накопили до этого предыдущие поколения, а потом начинать продавать заводы, землю, до тех пор, пока ничего не останется», − заявил Юрий Гаврилечко, назвав текущую экономическую модель, действующую на Украине, «коррупционной рентой».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 05.03.18

Следком: Напавший на таксиста в Ялте задержан. / В Крыму приостановили выплату дотаций ряду муниципалитетов. / Запад призовут к ответу за издевательства над жителями Крыма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»