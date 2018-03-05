В России готовят миграционную амнистию для жителей Донбасса

Гражданам Донецкой и Луганской народных республик могут разрешить находиться в России бессрочно и работать без патентов – соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму РФ в течение марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на жителей ЛНР и ДНР в России распространяются те же правила, что и на граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Молдавии: человек может находиться в РФ суммарно 90 суток из 180, если у него нет документов (например, вид на жительство), предусматривающих другую схему пребывания.

Между тем, только в 2017 году из Донбасса в Россию приехали 1,8 млн человек – часть из них бежало от войны, но подавляющее большинство приехало на заработки. Для работы в России им необходимо получать патент, а перед этим пройти медобследование, сдать экзамен, получить ряд справок – в общей сложности за право работать в России каждый раз приходится платить до 15 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата в самопровозглашенных республиках Донбасса не превышает 6 тысяч рублей, отмечает «Парламентская газета».

Новая инициатива существенно упростит жителям ЛНР и ДНР трудоустройство в РФ.

Еще одна проблема – получение статуса беженца. Он присваивается на три года и может быть продлён, если военный конфликт не закончен. Беженцы получают материальную помощь от государства, пользуются страховой медициной, без проблем устраивают детей в образовательные учреждения.

Но на практике процент отказов при выдаче и продлении статуса очень высок. Так, в 2017 году, согласно информации Росстата, статус беженцев имели 188 всего донбасцев, в то время как временное убежище предоставлено 226 тысячам человек. При этом документы на временное убежище нужно переоформлять ежегодно. Разрабатываемый законопроект , в случае его принятия, избавит людей от необходимости постоянно переоформлять документы.

За миграционную амнистию для жителей Донбасса выступает и общественная палата РФ.

Москва, Артема Рокотов

Москва. Другие новости 05.03.18

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