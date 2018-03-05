В Харькове под носом у полиции облили «кровью» памятник националистам

В Харькове в очередной раз облили красной краской раз памятник запрещенной в России «Украинской повстанческой армии».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел буквально под окнами Киевского отделения полиции. Неизвестным, чтобы облить памятник краской, пришлось расчистить территорию возле монумента от снега. Однако стражи порядка не заметили в этой возне ничего подозрительного и – умышленно или случайно – проморгали «акт вандализма». «Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается», – сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Отметим, что данный памятник неоднократно подвергался нападению: например, только в 2007 году с монументом произошло не менее полутора десятков подобных случаев. В текущем году это уже второй случай, первый произошел в феврале.

По всей видимости, сторонники Бандеры чужды жителям Харькова.

Харьков, Анастасия Зук

Харьков. Другие новости 05.03.18

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