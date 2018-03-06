В Керченском проливе столкнулись два судна

В Керченском проливе столкнулись два российских судна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на 5 марта. Сухогруз «Андор», зарегистрированный в Таганроге, с 3,3 тысячами тонн пшеницы на борту шел в точку якорной стоянки. Сейнер (рыбопромысловое судно) «Хорс» направлялось в порт приписки Керчь.

При ударе сухогруз получил незначительные повреждения и самостоятельно дошел до места якорной стоянки, сообщили в Росморречфлоте. Сейнер пришел в Керчь и встал на причал Керченского судоремонтного завода.

Пострадавших нет, окружающей среде вред не нанесен, заявляют в ведомстве.

Причины инцидента уточняются.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 06.03.18

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