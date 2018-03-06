Правительство РФ расширит и упорядочит программу субсидирования внутренних авиаперевозок

Правительство России намерено расширить программу субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство продлило до 2021 года льготный налоговый режим для российских авиакомпаний на внутренние перевозки: ставка НДС снижена с 18% до 10%. А при перелетах в Крым, Калининград и за границу действует нулевая ставка. Теперь нулевой налог хотят установить и для полетов между Дальним Востоком и остальной частью России.

«У нас необходимость в субсидировании подобных перелетов будет оставаться еще очень долгое время, поскольку масштабы страны таковы, что перелеты на такие расстояния в любом случае стоят дороже, нежели перелеты в границах европейских или каких-то иных государств. Соответственно это далеко не всегда под силу нашим гражданам», – цитируют Дмитрия Медведева «Известия».

Отметим, что раньше в каждом из трех названных регионах действовала своя система субсидирования. «Такая разрозненность не всегда позволяла перераспределять средства между субсидируемыми маршрутами в зависимости от наполняемости рейсов, – заявил Медведев. – Новые правила ситуацию должны изменить».

Напомним, в минувшем году тот же Крым, несмотря на нулевую ставку НДС и высокий спрос, оставался одним из самых дорогих авианаправлений в России: цены на билеты были на 30% – 40% дороже, чем в Сочи, хотя стоимость перелетов по последнему направлению включала и 10%-ную ставку НДС.

Поэтому не факт, что новая схема позволит снизит стоимость перелетов.

Власти Крыма давно призывают отказаться от субсидирования авиакомпаний и перейти к поддержке туроператоров, как это делает основной конкурент полуострова Турция. Но пока эти предложения не находят поддержки на федеральном уровне.

В целом, на субсидирование внутренних авиаперелетов по 152 маршрутам из федерального бюджета планируется выделить около 3,8 млрд рублей.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 06.03.18

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