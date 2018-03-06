Федеральная стройка закрыла керченским детям дорогу к знаниям

Строительство автоподходов к Керченскому мосту в прямом смысле закрыло ученикам керченской школы №24 дорогу в общеобразовательное учреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под колесами тяжелой строительной техники канули в небытие пешеходная дорожка и пешеходный переход, по которым дети шли на занятия.

Накануне администрация школы направила родителям учеников уведомление, в котором сообщила следующее: «Уважаемые родители, администрация МБОУ г. Керчи РК «Школа № 24» доводит до Вашего сведения, что пешеходный проход с Нижнего Солнечного до школы временно перекрыт в связи со строительством дороги и работой тяжелой техники. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей просим сопровождать их или пользоваться общественным транспортом».

Керчане возмущены таким отношением. «А если нет возможности сопровождать: все работают?! Не учиться?! – пишут родители учеников.

«Дети тут давно ходят, как попало. До сих пор ходили прямо по пересечению строительства, то есть их дорожка пересекала трассу Таврида, и никому не было дела до того, что, по сути, дети пересекают огромное строительство! С большим количеством техники», – рассказала мама ученика школы №24, добавив, что общественный транспорт – тоже не решение проблемы, так как «там очень опасный переход, где регулярно сбивают на смерть людей и при этом не ставят светофор или лежачего полицейского.

«На собрание школьное приходят и из полиции и из ГАИ, все знают о проблеме, но просто разводят руками», – добавила керчанка.

Жители района считают, что вопрос безопасности школьников можно было бы решить, выделив автобус, который бы привозил детей на занятия и после уроков развозил по домам.

Как рассказала РИА «Новый День» исполняющая обязанности директора школы Наталья Лапина, «все согласовано с департаментом образования города». При этом глава общеобразовательного учреждения не смогла конкретизировать свой ответ.

«Мы понимаем, что это федеральная стройка. Вы когда ремонт в доме делаете, в одной из комнат, вы же там не живете в это время, потому что это небезопасно», – заявила директор школы.

Что касается выделения школьного автобуса, то Лапина сообщила, что «вопрос сейчас решается».

«Не каждый частник согласится возить детей. Этот вопрос не в компетенции школы. Его решает департамент образования. Вы не думайте, что ничего не делается», – сообщила директор школы, порекомендовав за подробностями обращаться в указанный департамент.

Однако получить комментарии в ведомстве не удалось.

Между тем, дорожные строители пообещали разметить пешеходную часть дороги в самое ближайшее время и сообщили, что пока на участке создана временная пешеходная дорожка с бетонным ограждением.

Однако керчане сообщили, что именно этой временной дорожкой администрация школы и не рекомендует пользоваться детям без сопровождения взрослых.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 06.03.18

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