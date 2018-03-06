В Крыму растет число пенсионеров

В Крыму растет численность пенсионеров. Население Севастополя чуть моложе, при этом жизнь там дороже
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные о пенсионном обеспечении крымчан. Органы статистики ссылаются на информацию отделений Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым.
Различные виды пенсий в Крыму получают 582 тыс человек (30% населения республики, которое составляет 1 млн 921тыс человек). По сравнению с прошлым годом пенсионеров стало на 8 тыс больше. В Севастополе лица старше трудоспособного возраста составляют 27%.
Пенсию по старости в республике получают 502 тыс чел, по инвалидности – 31 тыс, причем инвалидов стало меньше.
Среднестатистический размер пособия, начисленного по старости, составил 12 тыс 670 руб, средняя пенсия по инвалидности – до 8,8 тыс руб.
Пенсия по случаю потери кормильца теперь составляет (на каждого
нетрудоспособного члена семьи) 7 тыс 556 руб.
Как известно, не существует единого прожиточного минимума для всех. Для пенсионеров в Крыму в данный момент он утвержден в размере 8 тыс 530 рублей. В Севастополе прожиточный минимум для этой категории населения рассчитан в сумме 8 тыс 722 рубля.
Симферополь, Ольга Картошина
Симферополь. Другие новости 06.03.18
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