Пожилой киевлянин бросился под колеса президента Украины

В Киеве пожилой мужчина бросился под колеса кортежа президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская сегодня около полудня. Пенсионер, только что вышедший из магазина, проигнорировал запрещающий жест регулировщика и бросился через дорогу перед машинами. Кортеж шел со скоростью не менее 80 кмчас, сообщают «Вести – Украина».

От удара мужчину отбросило на несколько метров, но он смог самостоятельно подняться. Первую помощь ему оказал полицейский патруль, потом подъехали медики. У пострадавшего зафиксированы травмы средней степени тяжести: пробита голова и повреждена нога. Его госпитализировали.

Все это происходило уже без президента Украины: на месте происшествия осталась только машина сопровождения, сбившая пешехода. Остальной кортеж, практически без остановки, проследовал дальше.

Киев, Платон Ефичмук

Киев. Другие новости 06.03.18

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