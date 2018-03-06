Крымские власти ликвидировали «Крымуголь»

Совмин Крыма ликвидировал госпредприятие «Крымуголь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном портале правительства республики.

«Ликвидировать государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымуголь», – сказано в документе.

Процесс должен быть завершен до 1 декабря текущего года. Ликвидационную комиссию возглавил директор предприятия Сергей Полторак.

Напомним, что «Крымуголь» власти полуострова создали 17 декабря 2014 года, а официально зарегистрировали 10 января 2015 год. ГУП отдали «под опеку» республиканскому министерству топлива и энергетики.

Госпредприятие должно было заниматься оптово-розничной торговлей углем, организацией и проведением закупочных и товарных интервенций для стабилизации ситуации на угольном рынке и вопросами ценообразования. Ему передали имущество Евпаторийского, Джанкойского, Феодосийского и Керченского межрайтоплива, 18 оптово-розничных склада в регионах Крыма и 23 единицы техники. Однако что-то пошло не так. После достаточно активной деятельности в 2015-м году, осенью 2016-го «Крымуголь» выпал из процесса подготовки к зиме и обеспечения населения углем: оказалось, что у предприятия нет оборотных средств. В 2017-м году эффективность деятельность «Крымугля» также вызывала сомнения.

Симферополь, Оксана Мурзина

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