Руководству ГУП «Вода Крыма» грозят серьезные неприятности

В ГУП «Вода Крыма» проведут служебную проверку: будет оценена эффективность деятельности руководителей, заместителей, управленцев, особенно тех, кто был назначен во втором полугодии 2017 года. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 сентября 2017 года в Крыму начал действовать льготный тариф на питьевую воду и водоотведение: стоимость оплаты не должна превышать 35 рублей за кубический метр (с учетом НДС). Компенсацию разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным уровнем цен взял на себя бюджет республики. Тариф вводился с целью ограничить рост на воду, но на деле привел к обратному эффекту: в ряде населенных пунктов плату за воду подняли до максимально допустимой, увеличив тем самым нагрузку на население.

Правительство республики обязало все управляющие компании до 22 января разобраться с ценами и выйти на новую – обоснованную линейку тарифов. Однако проблема остается нерешенной. «Качество работы по контролю тарифов на водоотведение и водоснабжение вызывает сомнения: на бумажных носителях из регионов приходит информация, на основании которой делаются какие-то выводы, при этом выездов на места не было. Эта информация как минимум в 50% случаев не соответствует никаким реалиям. Только на месте можно оценить состояние сетей, оценить путь, который проходит вода, объем потерь в сетях и т.д. Ситуация неприемлемая», – заявил Сергей Аксенов, поручив вице-премьеру Крыма Юрию Гоцанюку взять ситуацию под контроль.

До 1 мая комитет по ценам и тарифом РК совместно с профессорско-преподавательским коллективом КФУ должны сформировать дорожную карту для оптимизации тарифов на водообеспечение и водоотведение во всех муниципальных образованиях Крыма. Кроме того, будет проведен мониторинг эффективности реализации производственных программ ресурсосберегающих организаций с целью минимизации себестоимости услуг, оказываемых в сфере водоотведения и водоснабжения.

Аксенов добавил, что в ГУП РК «Вода Крыма» назначен новый руководитель, который уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 06.03.18

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