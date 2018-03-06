В Крыму из-за плохой рождаемости растет убыль населения

В Крыму сохраняется негативная тенденция сокращения населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», показатели естественной убыли по сравнению с 2016 годом выросли на 11,3%.

По информации Крымстата, в 2017 году на 9,1% уменьшилась рождаемость и на 4,9% сократилось число умерших. Средняя продолжительность жизни женщин, по данным ведомства, составляет 67 лет, мужчин – 72 года.

Тем не менее, за прошедший год население Крыма выросло на полторы тысячи человек: «Численность населения по состоянию на начало 2018 года составило 1 миллион 913,7 тысяч человек. Это выше, чем по состоянию на начало 2017 года. Прирост обеспечен, прежде всего, за счет положительного сальдо миграции, которое за прошедший год составило 8,2 тысяч человек», – пояснила руководитель Крымстата Ольга Балдина.

По ее информации, в республику в прошлом году приехало 43,4 тысяч человек, выехало – 35,2 тысяч. Миграционный прирост зафиксирован в 15 регионах республики. Среди прибывших – почти две трети из других регионов России, одна треть – из стран СНГ, чуть более 5% – из других зарубежных стран. 82% выехавших из Крыма направились в другие субъекты РФ, 12,3% – в страны СНГ, остальные выбрали для переезда зарубежье.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.03.18

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