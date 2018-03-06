В экономику Крыма инвестировали почти 200 миллиардов рублей

В 2017 году в экономику Крыма инвестировали 195,4 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», республика стала лидирующим регионом в Южном федеральном округе по темпам освоения инвестиций.

«Следует отметить, что в 2017 году освоение инвестиций в основной капитал было наиболее динамичным по сравнению со всеми предыдущими годами. Это обусловлено активным строительством таких значимых для республики объектов как транспортный переход через Керченский пролив, автомобильный и железнодорожный подходы к переходу, трасса «Таврида», новый аэровокзальный комплекс, двухуровневая транспортная развязка в Симферополе, комплекс жилой застройки «Жигулина роща», – рассказала руководитель Крымстата Ольга Балдина.

По ее словам, наибольшее количество средств было инвестировано в сферу транспорта – около 62%. Промышленность получила 10% инвестиций, образование – 11%. В сфере образования большую часть инвестиционного капитала получил МДЦ «Артек», также средства были предоставлены на развитие Крымского федерального университета.

Промышленное производство в Крыму в 2017 году выросло всего на 0,1%. При этом практически во всех отраслях, входящих в блок промышленного производства – добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, водоснабжение, – отмечается рост показателей: на 11,9%, на 10,3% и на 3,8% соответственно. Исключение составило кондиционирование воздуха и обеспечение электричеством, газом и паром, где показатели упали на 16,1%. Как пояснила Балдина, темпы роста в этой отрасли зависят от заказов, которые получают ресурсники.

«Теплая зима диктует меньшее производство тепла на полуострове. То есть, этот показатель не характеризует напрямую неудовлетворительное состояние или развитие отрасли», – отметила руководитель Крымстата.

В то же время, по информации ведомства, объем выполненных строительных работ в республике за год вырос в 5 раз, их объем составил 47,4 миллиардов рублей.

«Всего за январь-декабрь 2017 года введено 833,6 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов», – сообщила Балдина. По сравнению с 2016 годом, объем принятого в эксплуатацию жилья увеличился почти в 3 раза.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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